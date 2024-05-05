Тим Цзю − о бое Бивола и Зинада: «У Малика есть крутые козыри, но Дмитрий − другой уровень»

Теги Артур Бетербиев Тимофей Цзю Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю высказался о грядущем бое Дмитрия Бивола и Малика Зинада.

«Бивол против Зинада − хороший бой. Видел Малика на днях в живую, у него есть крутые козыри, но Дмитрий − это другой уровень. Так что будет интересно», − написал в соцсетях боксер-средневес Тимофей Цзю.

Напомним, что изначально Бивол должен был драться 1 июня против Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира. Но из-за травмы у Бетербиева поединок перенесли на неопределенный срок, а Малик Зинад согласился выйти на коротком уведомлении.

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