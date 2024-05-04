Бивол – о переносе боя с Бетербиевым: «Пока сам не знаю, что дальше. Надо быть терпеливым»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол высказался о переносе боя с Артуром Бетербиевым.

«Бывает. Надо спокойно к этому относиться и быть терпеливым. Что дальше? Пока сам еще не знаю», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Напомним, бой Бивола и Артура Бетербиева планировался 1 июня, но был перенесен из-за травмы последнего.

Чемпионский бой Бивола и Бетербиева сорван. Что дальше?

У Бетербиева разрыв мениска. Бой против Бивола, который планировался на 1 июня, перенесен

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1 комментарий
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Не первый раз срывает бои БТР то зуб то мениск то операции... Штрафануть его надо тормозит дивизион
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