Бивол – о переносе боя с Бетербиевым: «Пока сам не знаю, что дальше. Надо быть терпеливым»

Дмитрий Бивол высказался о переносе боя с Артуром Бетербиевым.

«Бывает. Надо спокойно к этому относиться и быть терпеливым. Что дальше? Пока сам еще не знаю», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Напомним, бой Бивола и Артура Бетербиева планировался 1 июня, но был перенесен из-за травмы последнего.

Чемпионский бой Бивола и Бетербиева сорван. Что дальше?

У Бетербиева разрыв мениска. Бой против Бивола, который планировался на 1 июня, перенесен