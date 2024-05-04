У Бетербиева разрыв мениска. Бой против Бивола, который планировался на 1 июня, перенесен

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом перенесен.

Эту информацию подтвердил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

«Желаю моему брату Артуру скорейшего выздоровления», – сказал Турки Аль аш-Шейх.

Турнир в Эр-Рияде, который планировался на 1 июня, остается в силе. Бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом может состояться до конца 2024 года.

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4 комментария
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очень плохо звучит. врачи есть? гугл говорит, через 4-5 месяцев можно начинать активно тренироваться.
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Для тренек и восстановления
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Ответ vulturecrow
очень плохо звучит. врачи есть? гугл говорит, через 4-5 месяцев можно начинать активно тренироваться.
да какие 4-5 месяцев? футболисты через полгода после крестов порванных играют, я после удаления мениска(конец 90-х), начал бегать потихоньку через 6 недель. так я не профи, да и условия операции и реабилитации были другие.
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