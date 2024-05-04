У Бетербиева разрыв мениска. Бой против Бивола, который планировался на 1 июня, перенесен

Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом перенесен.

Эту информацию подтвердил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

«Желаю моему брату Артуру скорейшего выздоровления», – сказал Турки Аль аш-Шейх.

Турнир в Эр-Рияде, который планировался на 1 июня, остается в силе. Бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между и может состояться до конца 2024 года.

Бой Бивол – Бетербиев разогреет шоу-турнир двух команд: Уайлдер – капитан, промо – в стилистике Гая Ричи