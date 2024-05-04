У Бетербиева разрыв мениска. Бой против Бивола, который планировался на 1 июня, перенесен
Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом перенесен.
Эту информацию подтвердил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.
«Желаю моему брату Артуру скорейшего выздоровления», – сказал Турки Аль аш-Шейх.
Турнир в Эр-Рияде, который планировался на 1 июня, остается в силе. Бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом может состояться до конца 2024 года.
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