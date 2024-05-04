Бетербиев – о переносе боя с Биволом: «Врачи настояли. Бой обязательно состоится, но чуть позже»

Артур Бетербиев высказался о переносе боя с Дмитрием Биволом.

«Асааламу ‘алайкум, дорогие друзья, приветствую всех.

К сожалению, травмы в профессиональном спорте совсем не редкость, и никто от них не застрахован. Я искренне не хотел, чтобы предстоящий бой был отложен, но врачи настояли на переносе.

Благодарю всех, кто уже купил билеты. Этот бой обязательно состоится, но чуть позже. Спасибо всем за поддержку», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

Чемпионский бой Бивола и Бетербиева сорван. Что дальше?

Бивол – о переносе боя с Бетербиевым: «Пока сам не знаю, что дальше. Надо быть терпеливым»