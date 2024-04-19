Валуев – о поединке Бивола и Бетербиева: «Это триумф российской школы бокса»

Николай Валуев назвал бой Бивола и Бетербиева триумфом российской школы бокса.

«Это самый натуральный триумф российской школы бокса. Причем двух направлений нашей школы бокса. И всем сейчас интересно, а кто же в итоге сумеет одержать победу. Я сейчас не могу однозначно кому-то отдать пальму первенства.

Здесь именно те 50 на 50, которые привлекут невероятное количество внимания мирового боксерского сообщества. Потому что там будет все на долях, полутонах. Кто сумеет навязать свой стиль боя сопернику, тот и будет победителем», – сказал бывший чемпион мира по боксу, а теперь депутат Госдумы Николай Валуев.

Поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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