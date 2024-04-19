Валуев – о поединке Бивола и Бетербиева: «Это триумф российской школы бокса»

Теги Николай Валуев Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев назвал бой Бивола и Бетербиева триумфом российской школы бокса.

«Это самый натуральный триумф российской школы бокса. Причем двух направлений нашей школы бокса. И всем сейчас интересно, а кто же в итоге сумеет одержать победу. Я сейчас не могу однозначно кому-то отдать пальму первенства.

Здесь именно те 50 на 50, которые привлекут невероятное количество внимания мирового боксерского сообщества. Потому что там будет все на долях, полутонах. Кто сумеет навязать свой стиль боя сопернику, тот и будет победителем», – сказал бывший чемпион мира по боксу, а теперь депутат Госдумы Николай Валуев.

Поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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2 комментария
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Какая российская школа бокса? Пусть узнает сперва, сколько обоим лет, а также их тренеров. Бетербиев вообще с 2013-го в Канаде проживает и тренируется, а Бивол начинал что в Кыргызстане, что в РФ тренируется(-овался) у тренеров советской школы (Шарапов и Машьянов). Как там дела у нас в боксе обстоят? Сколько лет прошло с предыдущего поединка за абсолюта с участием российского боксёра?
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Советской школы. Глупый Микола.
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