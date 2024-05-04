Менеджер Бивола: «Бой с Бетербиевым может состояться осенью»

Менеджер Бивола заявил, что поединок с Бетербиевым могут перенести на осень.

«Мы были готовы к бою 1 июня, но это спорт, травмы случаются. Обсуждается перенос даты на осень, мы надеемся на то, что этот бой все-таки состоится, Дмитрий ждет этого поединка уже долгое время», – заявил Вадим Корнилов.

Напомним, поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом не состоится 1 июня. Бетербиев получил травму.

Чемпионский бой Бивола и Бетербиева сорван. Что дальше?

Бивол может получить нового соперника на 1 июня. Бой с Бетербиевым отложен из-за травмы