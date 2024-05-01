Оливейра – о Царукяне: «У Армана большое сердце»

Чарльз Оливейра рассказал о поединке с Арманом Царукяном.

«В первом раунде продемонстрировал мужество, выбравшись из удушающего приема. Во втором ему повезло – был конец раунда, а захват был очень плотным. В заключительном раунде я был уверен, что он отключился.

Я сильно давил, он прекратил двигаться – все выглядело так, что он действительно заснул. Но у него большое сердце. С этим ничего не поделаешь. Двигаемся дальше», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Поединок между Оливейрой и Царукяном состоялся в главном карде UFC 300. Царукян победил раздельным решением судей.

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