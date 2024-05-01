Оливейра – о Царукяне: «У Армана большое сердце»

Теги UFC MMA Чарльз Оливейра Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра рассказал о поединке с Арманом Царукяном.

«В первом раунде Арман продемонстрировал мужество, выбравшись из удушающего приема. Во втором ему повезло – был конец раунда, а захват был очень плотным. В заключительном раунде я был уверен, что он отключился.

Я сильно давил, он прекратил двигаться – все выглядело так, что он действительно заснул. Но у него большое сердце. С этим ничего не поделаешь. Двигаемся дальше», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Поединок между Оливейрой и Царукяном состоялся в главном карде UFC 300. Царукян победил раздельным решением судей.

Царукян нервно победил Оливейру и получит титульник – хотя чуть не сдался от удушающего

Оливейра – об удушающем в концовке боя с Царукяном: «Был уверен, что Арман отключился»

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7 комментариев
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Оливейра один из добрейших бойцов в промоушене, всех благ ему
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Оливейра один из добрейших бойцов в промоушене, всех благ ему
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Оливейра один из добрейших бойцов в промоушене, всех благ ему
+1
0
+1
Оливейра один из добрейших бойцов в промоушене, всех благ ему
0
0
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Ответ Армен Онфрой
Оливейра один из добрейших бойцов в промоушене, всех благ ему
Это он из доброты бил головой?
А потом еще и а партере ногой по лицу попал?
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Ответ Армен Онфрой
Оливейра один из добрейших бойцов в промоушене, всех благ ему
как думаешь, кто один из добрейших бойцов в промоушене?
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Ответ MoRo
как думаешь, кто один из добрейших бойцов в промоушене?
😂😂😂, спортс моросит, я один раз лишь написал это 😅
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