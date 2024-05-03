Оливейра согласен быть запасным в бою Конора и Чендлера
Чарльз Оливейра может стать запасным в бою Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.
Об этом сообщает MMA Fighting. Чарльз Оливейра рассказал, что предложил промоушену страховать главный бой UFC 303. Если из поединка вылетит Чендлер, Чарльз хочет провести дополнительные переговоры о повышенном гонораре.
Оливейра заявил, что заинтересован в том, чтобы быть запасным поединка Конора и Чендлера: «Я согласен драться с Конором, потому что это было бы полезно для моей карьеры».
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