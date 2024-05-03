Оливейра согласен быть запасным в бою Конора и Чендлера

Чарльз Оливейра может стать запасным в бою Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

Об этом сообщает MMA Fighting. рассказал, что предложил промоушену страховать главный бой 303. Если из поединка вылетит , Чарльз хочет провести дополнительные переговоры о повышенном гонораре.

Оливейра заявил, что заинтересован в том, чтобы быть запасным поединка и Чендлера: «Я согласен драться с Конором, потому что это было бы полезно для моей карьеры».

Оливейра допустил переход в полусредний вес: «Почему бы не большой бой?»