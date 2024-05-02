Матеуш Гамрот бросил вызов Оливейре: «Погнали!»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

Матеуш Гамрот предложил Чарльзу Оливейре провести поединок.

«Погнали! Я буду готов в июле-августе», – написал в социальных сетях легковес UFC Матеуш Гамрот.

Гамрот (24-2) в последний раз дрался в марте, когда победил Рафаэля дос Аньоса единогласным решением судей.

Оливейра (34-10) в апреле проиграл судейским решением Арману Царукяну.

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1 комментарий
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Логичный бой. Хотя удивительно, как Гамрота маринуют, вроде был запасным в титульном бою. А где-то вечно рядом
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