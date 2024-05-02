Матеуш Гамрот бросил вызов Оливейре: «Погнали!»

Матеуш Гамрот предложил Чарльзу Оливейре провести поединок.

«Погнали! Я буду готов в июле-августе», – написал в социальных сетях легковес UFC Матеуш Гамрот.

Гамрот (24-2) в последний раз дрался в марте, когда победил Рафаэля дос Аньоса единогласным решением судей.

(34-10) в апреле проиграл судейским решением .

Порье готовится к бою с Махачевым вместе с Гамротом: «Приятно работать с таким парнем в лагере»

Оливейра допустил переход в полусредний вес: «Почему бы не большой бой?»