Конор − о желании Оливейры быть запасным в бою Макгрегора и Чендлера: «Я бы уничтожил вас обоих за один раунд»

Конор Макгрегор пообещал избить Чарльза Оливейру и Майкла Чендлера за один вечер.

«Я бы сделал вас за один вечер, никаких проблем. Прикончу вас в течение одного раунда. Обоих. У меня волшебные руки, спросите о моей магии в Рио и Сан-Паулу. Волшебная ирландская палочка», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, который в ночь на 30 июня подерется с в главном бою UFC 303.

Оливейра согласен быть запасным в бою Конора и Чендлера