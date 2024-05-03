Конор − о желании Оливейры быть запасным в бою Макгрегора и Чендлера: «Я бы уничтожил вас обоих за один раунд»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Чарльз Оливейра Конор - Чендлер UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор пообещал избить Чарльза Оливейру и Майкла Чендлера за один вечер.

«Я бы сделал вас за один вечер, никаких проблем. Прикончу вас в течение одного раунда. Обоих. У меня волшебные руки, спросите о моей магии в Рио и Сан-Паулу. Волшебная ирландская палочка», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, который в ночь на 30 июня подерется с Майклом Чендлером в главном бою UFC 303.

Оливейра согласен быть запасным в бою Конора и Чендлера

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3 комментария
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Конор постепенно начинает свой трешток
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Чарли и на коротком финишнет что одного, что другого.
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