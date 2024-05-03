Оливейра объяснил слова про переход в полусредний вес: «Это был ответ на вопрос о бое с Конором, я сосредоточен на легком дивизионе»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра заявил, что не планирует окончательно покидать легкий вес.

«Кто-то из журналистов спросил, не хочу ли я страховать бой Конора и Чендлера, который пройдет в полусреднем весе.

Стоило мне сказать «да», как некоторые начали говорить, что я планирую уйти из легкого веса, что абсолютно не так.

Я на 100% сосредоточен на титуле в легком дивизионе. Мы примем бой с Конором, потому что это интересно для моей карьеры. Только в этом случае я буду драться в 77 кг», − сказал легковес UFC Чарльз Оливейра.

Напомним, что бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера возглавит турнир UFC 303.

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