Оливейра объяснил слова про переход в полусредний вес: «Это был ответ на вопрос о бое с Конором, я сосредоточен на легком дивизионе»

Чарльз Оливейра заявил, что не планирует окончательно покидать легкий вес.

«Кто-то из журналистов спросил, не хочу ли я страховать бой Конора и Чендлера, который пройдет в полусреднем весе.

Стоило мне сказать «да», как некоторые начали говорить, что я планирую уйти из легкого веса, что абсолютно не так.

Я на 100% сосредоточен на титуле в легком дивизионе. Мы примем бой с Конором, потому что это интересно для моей карьеры. Только в этом случае я буду драться в 77 кг», − сказал легковес UFC Чарльз Оливейра.

Напомним, что бой и Майкла Чендлера возглавит турнир UFC 303.

Оливейра согласен быть запасным в бою Конора и Чендлера

Конор − о желании Оливейры быть запасным в бою Макгрегора и Чендлера: «Я бы уничтожил вас обоих за один раунд»