Гарсия – Конору: «Ты убежал от тестирования в «Дом у дороги». Если встретимся, то сломаю тебе лодыжку»
Райан Гарсия пригрозил Конору Макгрегору за комментарий о допинге.
«Если я увижу Конора Макгрегора, то сломаю этому слабаку лодыжку.
Ты убежал от тестирования, потому что был в «Доме у дороги», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.
Напомним, ранее стало известно, что Гарсия сдал положительный допинг-тест перед поединком с Дэвином Хейни. В организме боксера обнаружен остарин.
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