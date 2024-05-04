Гарсия – Конору: «Ты убежал от тестирования в «Дом у дороги». Если встретимся, то сломаю тебе лодыжку»

Райан Гарсия пригрозил Конору Макгрегору за комментарий о допинге.

«Если я увижу Конора Макгрегора, то сломаю этому слабаку лодыжку.

Ты убежал от тестирования, потому что был в «Доме у дороги», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

Напомним, ранее стало известно, что Гарсия сдал положительный допинг-тест перед поединком с Дэвином Хейни. В организме боксера обнаружен остарин.

Конор − о допинге Гарсии: «Пожизненный бан. Больше не подходи ко мне, Райан»

Райан Гарсия: «Никогда в жизни не принимал стероиды. Даже не знаю, где их достать»