Конор предложил Канело и Де Ла Хойе подраться в BKFC: «Снимите перчатки и деритесь, сучки!»

Конор Макгрегор хочет организовать бой Саулю Альваресу и Оскару Де Ла Хойе.

«Я бы хотел, чтобы эти двое подрались в . Снимите перчатки и деритесь, сучки!» − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что и устроили перепалку на пресс-конференции перед боем Канело с Хайме Мунгуйей.

Канело – о критике со стороны Де Ла Хойи: «Мне плевать, что говорит Оскар. У него дерьмо в голове»

Канело – о перепалке с Де Ла Хойей на пресс-конференции: «Если бы он подошел ближе, я бы ударил его»