Конор предложил Канело и Де Ла Хойе подраться в BKFC: «Снимите перчатки и деритесь, сучки!»

Теги Оскар Де Ла Хойя UFC MMA Сауль Альварес Конор Макгрегор бокс натив Bare Knuckle Кулачные бои контент Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор хочет организовать бой Саулю Альваресу и Оскару Де Ла Хойе.

«Я бы хотел, чтобы эти двое подрались в Bare Knuckle FC. Снимите перчатки и деритесь, сучки!» − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что Сауль Альварес и Оскар Де Ла Хойя устроили перепалку на пресс-конференции перед боем Канело с Хайме Мунгуйей.

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4 комментария
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«Я бы хотел, чтобы - вы, двое (Конор и Хабиб) подрались в
Bare Knuckle FC. Снимите перчатки и деритесь, сучки!» 😉😁
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Канело или Де Ла Хойя может купить Конора вместе с его BKFC
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Можно просто в KFC
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