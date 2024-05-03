Конор предложил Канело и Де Ла Хойе подраться в BKFC: «Снимите перчатки и деритесь, сучки!»
Конор Макгрегор хочет организовать бой Саулю Альваресу и Оскару Де Ла Хойе.
«Я бы хотел, чтобы эти двое подрались в Bare Knuckle FC. Снимите перчатки и деритесь, сучки!» − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, что Сауль Альварес и Оскар Де Ла Хойя устроили перепалку на пресс-конференции перед боем Канело с Хайме Мунгуйей.
Канело – о критике со стороны Де Ла Хойи: «Мне плевать, что говорит Оскар. У него дерьмо в голове»
Канело – о перепалке с Де Ла Хойей на пресс-конференции: «Если бы он подошел ближе, я бы ударил его»
Bare Knuckle FC. Снимите перчатки и деритесь, сучки!» 😉😁