Конор − о допинге Гарсии: «Пожизненный бан. Больше не подходи ко мне, Райан»

Теги допинг UFC MMA Конор Макгрегор бокс Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор раскритиковал Райана Гарсию за новости о допинге.

«Провалил взвешивание и нахимичился − пожизненный бан. Грустно видеть это, грустно об этом говорить. Печально и немного тошно.

Не подходи ко мне при встрече, Райан Гарсия. Мне по-настоящему противно. Что случилось? Что ты себе позволяешь? Безумие.

Будь я отцом Хейни, ты бы уже был мертв. Что за хрень с тобой случилась, маленький дурак? Приведи голову в порядок, иначе я ее тебе локтями разобью», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, после чего стер запись. Снимок поста привел журналист Майкл Бенсон.

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1 комментарий
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Сам, пока лечился, обкололся стероидами и прочей химозой. Плюс, ради чикена послали юсада. Уж не лепрекону про допинг говорить.
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