Конор − о допинге Гарсии: «Пожизненный бан. Больше не подходи ко мне, Райан»

Конор Макгрегор раскритиковал Райана Гарсию за новости о допинге.

«Провалил взвешивание и нахимичился − пожизненный бан. Грустно видеть это, грустно об этом говорить. Печально и немного тошно.

Не подходи ко мне при встрече, Райан Гарсия. Мне по-настоящему противно. Что случилось? Что ты себе позволяешь? Безумие.

Будь я отцом Хейни, ты бы уже был мертв. Что за хрень с тобой случилась, маленький дурак? Приведи голову в порядок, иначе я ее тебе локтями разобью», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, после чего стер запись. Снимок поста привел журналист Майкл Бенсон.

Канело − о допинге Гарсии: «Не стоит судить раньше времени. Нужно подождать»

Райан Гарсия: «Никогда в жизни не принимал стероиды. Даже не знаю, где их достать»