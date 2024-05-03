Конор вызвал О’Мэлли и Гарсию на спарринг: «Шон тоже принимал остарин, как и Гарсия. Порву вас обоих»

Теги допинг UFC MMA Конор Макгрегор Шон О'Мэлли Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор заявил, что хочет избить Райана Гарсию и Шона О’Мэлли.

«Новости про остарин в пробе Гарсии напомнили мне о Шоне О’Мэлли, который тоже его принимал. Мне это не нравится, порву вас обоих.

Если хотите, я прямо сейчас организую для вас перелеты, чтобы провести полноценный спарринг. Эй, две юные звездочки, как насчет спарринга?

Я оседлаю вас обоих, словно вы страусы. Что вы себе вообще позволяете?» − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, после чего стер запись.

Конор − о допинге Гарсии: «Пожизненный бан. Больше не подходи ко мне, Райан»

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