Конор вызвал О’Мэлли и Гарсию на спарринг: «Шон тоже принимал остарин, как и Гарсия. Порву вас обоих»

Конор Макгрегор заявил, что хочет избить Райана Гарсию и Шона О’Мэлли.

«Новости про остарин в пробе Гарсии напомнили мне о Шоне О’Мэлли, который тоже его принимал. Мне это не нравится, порву вас обоих.

Если хотите, я прямо сейчас организую для вас перелеты, чтобы провести полноценный спарринг. Эй, две юные звездочки, как насчет спарринга?

Я оседлаю вас обоих, словно вы страусы. Что вы себе вообще позволяете?» − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, после чего стер запись.

Конор − о допинге Гарсии: «Пожизненный бан. Больше не подходи ко мне, Райан»