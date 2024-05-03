Конор вызвал О’Мэлли и Гарсию на спарринг: «Шон тоже принимал остарин, как и Гарсия. Порву вас обоих»
Конор Макгрегор заявил, что хочет избить Райана Гарсию и Шона О’Мэлли.
«Новости про остарин в пробе Гарсии напомнили мне о Шоне О’Мэлли, который тоже его принимал. Мне это не нравится, порву вас обоих.
Если хотите, я прямо сейчас организую для вас перелеты, чтобы провести полноценный спарринг. Эй, две юные звездочки, как насчет спарринга?
Я оседлаю вас обоих, словно вы страусы. Что вы себе вообще позволяете?» − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, после чего стер запись.
Конор − о допинге Гарсии: «Пожизненный бан. Больше не подходи ко мне, Райан»