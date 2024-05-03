Канело − о допинге Гарсии: «Не стоит судить раньше времени. Нужно подождать»
Сауль Альварес призвал не делать поспешных выводов о допинг-тесте Райана Гарсии.
«Советую всем подождать. Не стоит судить раньше времени. Нужно подождать и посмотреть, что случилось, а потом мы можем обсудить это», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес.
Напомним, что у Райана Гарсии положительный допинг-тест на остарин. Боксер сдал две пробы до и после боя с Дэвином Хейни.
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