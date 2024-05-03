Канело − о допинге Гарсии: «Не стоит судить раньше времени. Нужно подождать»

Сауль Альварес призвал не делать поспешных выводов о допинг-тесте Райана Гарсии.

«Советую всем подождать. Не стоит судить раньше времени. Нужно подождать и посмотреть, что случилось, а потом мы можем обсудить это», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе .

Напомним, что у положительный допинг-тест на остарин. Боксер сдал две пробы до и после боя с .

Райан Гарсия: «Никогда в жизни не принимал стероиды. Даже не знаю, где их достать»

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк может отменить результат боя Гарсия – Хейни