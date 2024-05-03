Канело − о допинге Гарсии: «Не стоит судить раньше времени. Нужно подождать»

Теги допинг Сауль Альварес бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес призвал не делать поспешных выводов о допинг-тесте Райана Гарсии.

«Советую всем подождать. Не стоит судить раньше времени. Нужно подождать и посмотреть, что случилось, а потом мы можем обсудить это», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес.

Напомним, что у Райана Гарсии положительный допинг-тест на остарин. Боксер сдал две пробы до и после боя с Дэвином Хейни.

Райан Гарсия: «Никогда в жизни не принимал стероиды. Даже не знаю, где их достать»

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк может отменить результат боя Гарсия – Хейни

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий