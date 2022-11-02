Оскар Де Ла Хойя: «Канело никогда не победит Бивола. Это не его стиль»

Легендарный боксер заявил, что абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес не сможет победить россиянина .

«Канело всегда говорил, что не хочет драться с мексиканцами и так далее. Послушайте, даже если Бивол победит , я думаю, что Канело никогда не победит. Это не его стиль, а стили делают бои.

Надеюсь, что в субботу нас ждет отличный бой. Поединки, которые устраивает Matchroom Boxing, DAZN и Golden Boy – это то, чего заслуживают фанаты», – сказал Де Ла Хойя.

Бой Бивола и Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби.

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