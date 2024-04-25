Гарсия – о проваленном взвешивании: «Мейвезер посоветовал мне сделать это. Он сказал: «К черту отца Хейни!»

Райан Гарсия заявил, что Флойд Мейвезер посоветовал ему провалить взвешивание.

Напомним, что Гарсия не смог сделать вес перед поединком с . По этой причине бой был лишен титульного статуса.

« посоветовал мне набрать три фунта. Он сказал: «К черту Билла Хейни!» – написал в соцсетях боксер .

Поединок состоялся в ночь на 21 апреля. Гарсия победил решением большинства судей.

Безумная жизнь Райана Гарсии: выпил пива, победил и покурил после

«Теперь начну пить пиво на взвешивании». Вы тоже в шоке от победы Гарсии?