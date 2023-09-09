Джермелл Чарло: «Ковалев – крупнейшая победа в карьере Канело»

Теги Сергей Ковалев Сауль Альварес бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Джермелл Чарло назвал Сергея Ковалева главной победой Канело в карьере.

«Ковалев был действительно хорошей победой Канело. Он был гораздо крупнее и сильнее, чем Сауль. Но он уничтожил его. Это крупнейшая победа в карьере Канело.

Возможно, я мог бы бросить вызов Теренсу Кроуфорду. Мне нужно будет вернуться в первый средний вес. Я мог бы легко это сделать, но после поединка с Альваресом будет сложнее. Мне нужно будет вернуться, чтобы защитить титулы в 2024 году», – заявил чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло.

Напомним, что Сауль Альварес нокаутировал Сергея Ковалева в ноябре 2019 года.

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3 комментария

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Asl Ali
ахахаха загнал чувака во все возможные рамки начиная от своего фирменного тейпирования , до канеловейта. И конечно же по классике от учителя Флойда вышел на ринг только когда он уже был на излёте.
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Оскар Муравьёв
Крашер времён бихопа уничтожил бы канелку
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Оскар Муравьёв
Ответ Asl Ali
ахахаха загнал чувака во все возможные рамки начиная от своего фирменного тейпирования , до канеловейта. И конечно же по классике от учителя Флойда вышел на ринг только когда он уже был на излёте.
Ковалёв уже был пробитый и нарушал режим.. Плюс после ярда времени мало было на восстановление... Бивол показал уровень канело
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