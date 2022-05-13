Сергей Ковалев: «Если бы Канело дал мне месяц отдыха, то я бы победил»

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что победил бы мексиканца Сауля Альвареса, если бы у россиянина было больше времени на восстановление перед поединком.

«Поверьте, если бы Канело дал мне месяц отдыха после моего предыдущего боя, который я провел в родном городе в августе 2019 года, то результат был бы таким же, как в его поединке с Биволом.

Мне необходимо было время не для подготовки, а для отдыха. Я отдохнул пять дней, перешел с российского на американское время и начал тренировочный лагерь перед боем с Канело. Это были безумные девять недель между поединками», – уверен Ковалев.

Напомним, что Ковалев и Альварес встречались в ринге в 2019 году. Тогда победу нокаутом в 11-м раунде одержал мексиканец.

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