Сергей Ковалев: «Я не боксирую ради наследия, как Канело и Мейвезер»

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал, почему согласился на бой с Саулем Альваресом.

«Как боец, я никогда не говорил: «Я хочу подраться с этим парнем» или «Я не хочу драться с этим парнем». Поэтому я сказал себе, что если команда Канело не даст мне отдохнуть, то значит, что Бог испытает меня, и мы узнаем, кто есть кто.

Я никогда не отменял бои, не отказывался от предложений о боях, поскольку я не боксирую ради наследия, как Канело или , или другие бойцы, которые его создают.

Я дерусь с теми, кто хочет биться и делает предложения. Бой с Канело прошел не так, как надо. Для меня было сложно снова сделать вес», – сказал Ковалев.

В ноябре 2019-го Ковалев проиграл Канело нокаутом в 11-м раунде.

«Чтобы увидеть, кто я и чего заслуживаю». Ковалев рассказал, почему согласился на бой с Канело

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