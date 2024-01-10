Сергей Ковалев проведет бой в предварительном карде турнира Фьюри – Усик (Майк Коппинджер)

Сергей Ковалев подерется на одном турнире с Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер.

Соперником Ковалева (35-4-1) станет непобежденный швед Робин Сафар (16-0).

Для 40-летнего россиянина этот поединок станет первым с мая-2022, когда он победил единогласным решением судей.

Турнир состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

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