Топурия откажется от боя с Холлоуэем, если на кону не будет стоять пояс BMF
Илия Топурия откажется от боя с Холлоуэем, если на кону не будет стоять пояс BMF.
«Без пояса BMF мне этот поединок вообще не нужен. Я могу подраться с Александром Волкановски – он этого заслуживает больше. Мне нужен титул – только из-за него я заинтересован в бое. Макс говорит: «Сейчас у меня много вариантов». Нет у него никаких вариантов.
Сейчас я чемпион. Я выбираю дату, я выбираю место. Он просто должен ждать звонка. Когда я захочу, тогда он и подерется», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
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К тому же после такого фееричного шоу, что показал Макс, его кандидатура на бой с Конором представляется ни чуть не хуже, чем старина Чендлер. А это, как известно, уже совсем другие бабки. Ведь если Оливейру или Топурию ещё надо победить, то в случае с Конором он не хило срубит даже в случае поражения.