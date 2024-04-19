Топурия откажется от боя с Холлоуэем, если на кону не будет стоять пояс BMF

Теги полулегкий вес UFC MMA Макс Холлоуэй Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия откажется от боя с Холлоуэем, если на кону не будет стоять пояс BMF.

«Без пояса BMF мне этот поединок вообще не нужен. Я могу подраться с Александром Волкановски – он этого заслуживает больше. Мне нужен титул – только из-за него я заинтересован в бое. Макс говорит: «Сейчас у меня много вариантов». Нет у него никаких вариантов.

Сейчас я чемпион. Я выбираю дату, я выбираю место. Он просто должен ждать звонка. Когда я захочу, тогда он и подерется», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

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8 комментариев
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теперь точно за Макса
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Слишком много болтает, хочу увидеть его бой с Алексом, надеюсь 🙏 он восстановится и даст люлей по самое не хочу, как в лучшие времена в боях с Максом. Ну а если с Максом, то ему п….., особенно в лёгком весе
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Слишком дохрена понтов у него последнее время. Помимо Топурии в бое с Максом заинтересован ещё, как минимум, Оливейра. И в случае победы над ним он становится претендентом №1 в лёгком весе (естественно, при условии, что и Дастин и Арман отлетят).
К тому же после такого фееричного шоу, что показал Макс, его кандидатура на бой с Конором представляется ни чуть не хуже, чем старина Чендлер. А это, как известно, уже совсем другие бабки. Ведь если Оливейру или Топурию ещё надо победить, то в случае с Конором он не хило срубит даже в случае поражения.
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Грузин много болтает!
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Дана за тебя всё выберет. И дату и место. А ты согласишься))
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Ответ Arcanar
Слишком дохрена понтов у него последнее время. Помимо Топурии в бое с Максом заинтересован ещё, как минимум, Оливейра. И в случае победы над ним он становится претендентом №1 в лёгком весе (естественно, при условии, что и Дастин и Арман отлетят). К тому же после такого фееричного шоу, что показал Макс, его кандидатура на бой с Конором представляется ни чуть не хуже, чем старина Чендлер. А это, как известно, уже совсем другие бабки. Ведь если Оливейру или Топурию ещё надо победить, то в случае с Конором он не хило срубит даже в случае поражения.
Хотя кнш мы не знаем, захотят ли Конора после поражений и длительного простоя сводить с набравшим снова обороты Максом. И вообще сможет ли он со своим мощным торсом втиснуться в лимит 155 и нормально там себя чувствовать. Ведь если Чендлер, наверняка готов и на полусредний, то Макс в 170 – это уже утопия.
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Решать-то как раз будут боссы UFC, но, точно не Топурия
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А после нокаута Гейджи в зрительном зале Топурия как будто бы не очень хотел разговаривать , ну спустя дней 5 пришел в себя и начал опять свой бред написывать . Как Дана , к слову большой фанат Макса , скажет , так ты послушно и сделаешь , а если нет , то освободишь пояс и за него подерутся Алекс и Макс .
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