Илия Топурия откажется от боя с Холлоуэем, если на кону не будет стоять пояс BMF.

«Без пояса BMF мне этот поединок вообще не нужен. Я могу подраться с – он этого заслуживает больше. Мне нужен титул – только из-за него я заинтересован в бое. Макс говорит: «Сейчас у меня много вариантов». Нет у него никаких вариантов.

Сейчас я чемпион. Я выбираю дату, я выбираю место. Он просто должен ждать звонка. Когда я захочу, тогда он и подерется», – сказал чемпион в полулегком весе .

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