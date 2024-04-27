Роган сообщил, что Топурия отказался от реванша с Волкановски на турнире в Австралии: «Он верит, что может ставить условия»

Теги UFC MMA Джо Роган Александр Волкановски Илия Топурия UFC 305 Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия отказался от реванша с Александром Волкановски в Австралии.

«Я не знаю, с кем Илия хочет провести следующий поединок. Думаю, он верит, что может ставить условия – он ведь чемпион. Знаю, что он отказался драться с Волкановски на турнире в Австралии [UFC 305]», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

Титульный поединок между Топурией и Волкановски состоялся в феврале. Топурия победил нокаутом во втором раунде.

Александр Волкановски: «Если О’Мэлли хочет успеть подраться с Топурией, то советую делать это поскорее, ведь я следующий»

Страница на Onlyfans и дружба с Серхио Рамосом: что нужно знать об Илие Топурии – новом чемпионе UFC

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий