Роган сообщил, что Топурия отказался от реванша с Волкановски на турнире в Австралии: «Он верит, что может ставить условия»

Илия Топурия отказался от реванша с Александром Волкановски в Австралии.

«Я не знаю, с кем Илия хочет провести следующий поединок. Думаю, он верит, что может ставить условия – он ведь чемпион. Знаю, что он отказался драться с на турнире в Австралии [UFC 305]», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

Титульный поединок между Топурией и Волкановски состоялся в феврале. Топурия победил нокаутом во втором раунде.

Александр Волкановски: «Если О’Мэлли хочет успеть подраться с Топурией, то советую делать это поскорее, ведь я следующий»

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