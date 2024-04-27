Роган сообщил, что Топурия отказался от реванша с Волкановски на турнире в Австралии: «Он верит, что может ставить условия»
Илия Топурия отказался от реванша с Александром Волкановски в Австралии.
«Я не знаю, с кем Илия хочет провести следующий поединок. Думаю, он верит, что может ставить условия – он ведь чемпион. Знаю, что он отказался драться с Волкановски на турнире в Австралии [UFC 305]», – сказал комментатор UFC Джо Роган.
Титульный поединок между Топурией и Волкановски состоялся в феврале. Топурия победил нокаутом во втором раунде.
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