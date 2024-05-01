Костя Цзю: «Гурули надо судить за клевету. Я в эту ерунду не верю»

Константин Цзю отреагировал на обвинения Лаши Гурули.

Ранее Гурули заявил, что его пытались подкупить перед финальным поединком чемпионата Европы против россиянина Тархана Идигова. Россиянин победил досрочно – Гурули отказался выходить на третий раунд.

«Я не верю в эту ерунду. Есть доказательная база, и его надо судить за клевету», – сказал экс-чемпион мира по боксу .

Капитан Грузии снялся с финала ЧЕ по боксу против россиянина и рассказал о попытке подкупа. Это правда?

Генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса: «К Гурули будут применены самые серьезные санкции. Вплоть до дисквалификации»