Цзю о поединке Бивола и Бетербиева: «У нас будет абсолютный чемпион, а все другие в мире пусть нам завидуют»

Теги Константин Цзю Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Константин Цзю поделился ожиданиями от боя Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Я никому не хочу отдавать предпочтение, оба хорошие боксеры. Шансы на победу 50 на 50. Все зависит от того, кто лучше подготовится. И от моральной устойчивости. Бивол после победы над Канело поднялся на еще более высокий уровень.

А Бетербиев своей мощью постоянно доказывает свой класс. Я не хотел видеть этот бой, но бокс такой вид спорта, что в ринге есть только один победитель. Я всегда болел за каждого из них, а в этом матче не хочу становиться на чью-то сторону.

Главное то, что у нас будет абсолютный чемпион, а все другие в мире пусть нам завидуют», – сказал бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Поединок между Биволом и Бетербиевым состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Цзю против боя Бивола и Бетербиева. Ну нет – в российском боксе не будет ничего лучше

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25 комментариев
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Ответ Мага осторожный
Костик пытается на два стула сразу сесть!
примерно всю карьеру
+21
-5
+16
Костик пытается на два стула сразу сесть!
+21
-5
+16
Ну а как тот факт, что один канадец, второй - кыргыз?
Когда надо притянуть факт, так оба россияне? С Рыбакиной не вышло, с другими пробуем? А Костик конечно, разачаровал. Сыновья - австралийцы, а Костик...
+22
-8
+14
А почему в Саудовской Аравии? А не в спорткомплексе "Олимпийский" например? Тогда бы нам все ваапщебы сильно очень стали завидовать.
+13
-2
+11
Да почему всё это подается вот в таком ключе?? Какая зависть? Те же боксеры из США или Мексики, каждый год пояса между собой разыгрывают и о других странах даже не думают.
+10
0
+10
Если Бивол выиграет, то да

А так гражданин Австралии, говорит про гражданина Канады
+9
-2
+7
А у других стран в других весовых не могут быть или уже есть абсолюты? Что он вообще несёт? Бокс - это индивидуальный спорт, где масштаб личности важнее того, какой флаг эта личность представляет. Да, на фоне те же Фьюри и Джошуа говорят про Великобританию, Усик про Украину, но в первую очередь они представляют себя любимых, просто хотят выступить у себя в стране и порадовать местную публику. В целом смешно слышать от Константина подобное, когда оба его сына с флагом Австралии, но когда нужно с ряженными казаками клоунаду исполнить, то делают реверанс для российских турбопатриотов.
+5
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+5
Ответ Сергеев Олег
Ну а как тот факт, что один канадец, второй - кыргыз? Когда надо притянуть факт, так оба россияне? С Рыбакиной не вышло, с другими пробуем? А Костик конечно, разачаровал. Сыновья - австралийцы, а Костик...
Если Бивол киргиз, а Бетербиев канадец, то Кличко - тоже киргиз, а Усик - русский
+8
-4
+4
они там все чипированные что-ли? их запрограммировали, что "весь мир нам завидует"
+6
-3
+3
это он кому, жителям Оренбурга и Орска сказал?
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Ответ Мага осторожный
Костик пытается на два стула сразу сесть!
На двух стульях одной попой сидеть не возможно.
Но если вам предложили два стула, знайте, это-подстава. Кому-то надо, чтобы вы усаживаясь, развели ягодицы пошире.
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Откуда у этих людей такая мания величия
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Кому нам, австралийцам?
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У кого у вас ? У австралийцев? корейцев или может канадцев?
Вообще странно такую псевдопатриотическую бурду слышать от корейца всю жизнь выступающего за Австралию
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Хотелось бы увидеть хороший бокс в исполнение обоих боксеров, и победы сильнейшему!
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Что б. с людьми??
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а порадоваться просто нельзя, обязательно надо пернуть в лужу некоторым комментаторам...Бивол гражданин РФ, Бетербиев от российского паспорта тоже не отказывался..Ну давайте теперь натурализованных американских спортсменов принижать, говорить, что это победа не США, а, скажем африканского континента.
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А если ничья ?
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Российский и советский боксёр, экс абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF), неоднократный победитель престижных чемпионатов по боксу, заслуженный мастер спорта СССР Константин Цзю высказался о выступлениях россиянина Артура Бетербиева под флагом Канады.
«Он выступает за себя. Я всю профессиональную карьеру прожил в Австралии, и что? В профессиональном спорте спортсмены выступают за себя, предательства здесь нет», — приводит слова Цзю «Спорт-экспресс».
Бетербиев вышел на бой с Джо Смитом под канадским флагом.

Людей, покидающих отечество для чужих краев, на чужбине не уважают, а на родине чуждаются.
Эзоп
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Ответ Сергеев Олег
Ну а как тот факт, что один канадец, второй - кыргыз? Когда надо притянуть факт, так оба россияне? С Рыбакиной не вышло, с другими пробуем? А Костик конечно, разачаровал. Сыновья - австралийцы, а Костик...
Главное не забывай перед всем извиняться за свою национальность
Вы же так это любите
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Ответ Алексей Иванов
У кого у вас ? У австралийцев? корейцев или может канадцев? Вообще странно такую псевдопатриотическую бурду слышать от корейца всю жизнь выступающего за Австралию
Один баран сказал , все стадо подхватило. Фамилия Цзю досталась ему от прадеда Иннокентия, который был чистокровным корейцем, попавшим в Россию из Китая. Его дед уже не знал по-корейски ни единого слова и был слушателем высшего артиллерийского училища в Севастополе. Называть самого Костю корейцем из-за прадеда может только идиот. Смешно также про "всю жизнь выступающего в Австралии" - Цзю двукратный чемпион мира и Европы стал будучи гражданином СССР.
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