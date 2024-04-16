Цзю о поединке Бивола и Бетербиева: «У нас будет абсолютный чемпион, а все другие в мире пусть нам завидуют»

Константин Цзю поделился ожиданиями от боя Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Я никому не хочу отдавать предпочтение, оба хорошие боксеры. Шансы на победу 50 на 50. Все зависит от того, кто лучше подготовится. И от моральной устойчивости. Бивол после победы над поднялся на еще более высокий уровень.

А своей мощью постоянно доказывает свой класс. Я не хотел видеть этот бой, но бокс такой вид спорта, что в ринге есть только один победитель. Я всегда болел за каждого из них, а в этом матче не хочу становиться на чью-то сторону.

Главное то, что у нас будет абсолютный чемпион, а все другие в мире пусть нам завидуют», – сказал бывший чемпион мира по боксу .

Поединок между Биволом и Бетербиевым состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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