Цзю о поединке Бивола и Бетербиева: «У нас будет абсолютный чемпион, а все другие в мире пусть нам завидуют»
Константин Цзю поделился ожиданиями от боя Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.
«Я никому не хочу отдавать предпочтение, оба хорошие боксеры. Шансы на победу 50 на 50. Все зависит от того, кто лучше подготовится. И от моральной устойчивости. Бивол после победы над Канело поднялся на еще более высокий уровень.
А Бетербиев своей мощью постоянно доказывает свой класс. Я не хотел видеть этот бой, но бокс такой вид спорта, что в ринге есть только один победитель. Я всегда болел за каждого из них, а в этом матче не хочу становиться на чью-то сторону.
Главное то, что у нас будет абсолютный чемпион, а все другие в мире пусть нам завидуют», – сказал бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю.
Поединок между Биволом и Бетербиевым состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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«Он выступает за себя. Я всю профессиональную карьеру прожил в Австралии, и что? В профессиональном спорте спортсмены выступают за себя, предательства здесь нет», — приводит слова Цзю «Спорт-экспресс».
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