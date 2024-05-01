Генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса: «К Гурули будут применены самые серьезные санкции. Вплоть до дисквалификации»

Теги чемпионат Европы бокс Кирилл Щекутьев Лаша Гурули Тархан Идигов Бокс/MMA/UFC

Европейская конфедерация бокса анонсировала санкции для Лаши Гурули.

Ранее Гурули заявил, что его пытались подкупить перед финальным поединком чемпионата Европы против россиянина Тархана Идигова.

«EUBC будет проводить проверку заявлений грузинского боксера относительно попытки дать ему денег, а также в целом его неспортивного поведения во время церемонии награждения. Очень странно, что он делает такие заявления после турнира, а не до финального поединка.

Хочется отметить, что во время чемпионата мира в Ташкенте он вел себя точно так же. Это еще раз показывает его не как спортсмена, а как блогера и шоумена.

Мы за чистый спорт. Поэтому, скорее всего, по решению этической комиссии EUBC к нему будут применены самые серьезные санкции, вплоть до дисквалификации», – сказал генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса (EUBC) Кирилл Щекутьев.

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1 комментарий
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Но пусть они остаются оними, а мы останемся мыми. Потому что кроме того они кстати тоже, а еще очень весьма и весьма.
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