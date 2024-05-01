Бетербиев назвал слабое место Усика: «Корпус. Фьюри стоит бить туда»

Артур Бетербиев назвал слабое место Александра Усика.

«Корпус – слабое место ? Да, я считаю, что это так. Фьюри не нужно постоянно туда целиться. Но иногда бить стоит», – сказал чемпион мира по боксу .

Объединительный поединок между и Усиком состоится 18 мая в (Саудовская Аравия).

Фьюри оштрафуют на £10 млн, если он снимется с поединка против Усика

Усик и Фьюри 18 мая подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать