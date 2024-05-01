Бетербиев назвал слабое место Усика: «Корпус. Фьюри стоит бить туда»
Артур Бетербиев назвал слабое место Александра Усика.
«Корпус – слабое место Усика? Да, я считаю, что это так. Фьюри не нужно постоянно туда целиться. Но иногда бить стоит», – сказал чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
Объединительный поединок между Тайсоном Фьюри и Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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Усик и Фьюри 18 мая подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать