Бетербиев назвал слабое место Усика: «Корпус. Фьюри стоит бить туда»

Теги Артур Бетербиев Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев назвал слабое место Александра Усика.

«Корпус – слабое место Усика? Да, я считаю, что это так. Фьюри не нужно постоянно туда целиться. Но иногда бить стоит», – сказал чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

Объединительный поединок между Тайсоном Фьюри и Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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