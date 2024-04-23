Хргович заменит Фьюри, если британец не выйдет на поединок с Усиком

Теги Александр Красюк Александр Усик тяжелый вес (MMA) Тайсон Фьюри бокс Филип Хргович Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Филип Хргович заменит Фьюри, если Тайсон не выйдет на бой с Александром Усиком.

«Обязательный претендент на титул IBF Хргович станет запасным, если Фьюри снимется с боя по какой-либо причине.

Сейчас он готовится к встрече с Даниэлем Дюбуа 1 июня, но будет готов подраться с Усиком в мае. Это было одно из наших условий», – сказал менеджер Усика Александр Красюк.

Объединительный поединок между Фьюри и Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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5 комментариев
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Ответ David Rigert
#сцикунфьюри не выйдет на бой.
а если выйдет?
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-1
+3
Ответ David Rigert
Можем забиться на просто так. Я говорю,что не выйдет.
Я разрубил, 19 мая встречаемся на ветке.
+3
-1
+2
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