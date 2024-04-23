Хргович заменит Фьюри, если британец не выйдет на поединок с Усиком

Филип Хргович заменит Фьюри, если Тайсон не выйдет на бой с Александром Усиком.

«Обязательный претендент на титул IBF Хргович станет запасным, если Фьюри снимется с боя по какой-либо причине.

Сейчас он готовится к встрече с 1 июня, но будет готов подраться с в мае. Это было одно из наших условий», – сказал менеджер Усика Александр Красюк.

Объединительный поединок между и Усиком состоится 18 мая в (Саудовская Аравия).

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