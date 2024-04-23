Фьюри оштрафуют на £10 млн, если он снимется с поединка против Усика

Тайсона Фьюри оштрафуют на £10 млн, если он снимется с боя с Александром Усиком.

Об этом рассказал менеджер Усика Александр Красюк.

«Тайсону придется заплатить штраф в размере £10 млн, если он снимется с боя. Это прописано в контракте для того, чтобы избежать пятой отмены.

Будем молиться, чтобы он надевал шлем во время спаррингов – не так, как в прошлый раз, когда он получил рассечение», – сказал Красюк.

Объединительный поединок между и Усиком состоится 18 мая в (Саудовская Аравия),

Тайсон Фьюри: «Усик ничего не сделает. Даже если я перестану готовиться и выпью 7 литров пива перед выходом на ринг»

Тайсон Фьюри: «Я не ненавижу Усика. Это сугубо бизнес»