Фьюри оштрафуют на £10 млн, если он снимется с поединка против Усика
Тайсона Фьюри оштрафуют на £10 млн, если он снимется с боя с Александром Усиком.
Об этом рассказал менеджер Усика Александр Красюк.
«Тайсону придется заплатить штраф в размере £10 млн, если он снимется с боя. Это прописано в контракте для того, чтобы избежать пятой отмены.
Будем молиться, чтобы он надевал шлем во время спаррингов – не так, как в прошлый раз, когда он получил рассечение», – сказал Красюк.
Объединительный поединок между Фьюри и Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия),
Тайсон Фьюри: «Усик ничего не сделает. Даже если я перестану готовиться и выпью 7 литров пива перед выходом на ринг»
А то смотреть лет через 10 будет малоинтересно.