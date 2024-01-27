Усик и Фьюри 17 февраля подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать

17 февраля в Эр-Рияде пройдет бой в тяжелом весе за абсолютное чемпионство между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Спустя 25 лет в тяжах может появиться новый абсолют – последним был Леннокс Льюис, который в 1999 году победил Эвандера Холифилда.

Усик и Фьюри договаривались о бое несколько лет и наконец-то встретятся на ринге. Последний раз Усик дрался в августе, когда техническим нокаутом победил Даниэля Дюбуа. Фьюри в октябре выиграл у Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей и в третьем раунде оказался в нокдауне.

Всего в рамках турнира пройдет восемь поединков. В одном карде с Усиком и Фьюри выступит 40-летний Сергей Ковалев (соперником станет Робин Сафар), который последний раз выходил на ринг в мае-2022, и непобежденный боксер из Узбекистана Баходир Джалолов (рекорд – 14-0).

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Что важно знать о проведении боя?

• Место – стадион Kingdom Arena в Саудовской Аравии. Именно там прошел поединок Фьюри и Нганну, а потом состоялся турнир с участием Дмитрия Бивола, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

• Официальной трансляции в России не будет. Бои можно посмотреть на ESPN+. Ориентировочное время начала – 22:00 по мск.

Что почитать перед боем?

• Почему Усик против Фьюри – главный бой тяжей в XXI веке

• Саудовская Аравия – новый центр мира в боксе. Как так вышло?

• Усик положил олимпийскую медаль в гроб отца – тот прошел Афганистан и определил путь сына

• Фьюри называет Усика кроликом из-за щели между зубов, но тот уверен – это отличает его от других чемпионов

• Фьюри превратился в антигероя – и это стыд. За него еще кто-то болеет?

• 💰 Сколько Усик и Фьюри заработают за бой в Эр-Рияде?

