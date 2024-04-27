Россиянки завоевали три золотые медали на ЧЕ по боксу

Теги чемпионат Европы бокс Бокс/MMA/UFC

Россиянки завоевали три золотые медали на чемпионате Европы по боксу.

В весе до 81 кг золотую медаль выиграла Елена Гапешина, победив в финальном поединке Луцию Билобрк.

В весовой категории до 70 кг первое место взяла Дарима Сандакова. В финале она выиграла у Регины Лакос, завоевав второе золото чемпионата Европы в карьере.

В финальном поединке весовой категории до 48 кг Юлия Чумгалакова победила Кристину Варгу, став двукратной чемпионкой Европы.

Турнир проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.

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