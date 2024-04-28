Во время церемонии награждения на ЧЕ по боксу в Белграде выключился российский гимн. Сербская федерация извинилась

Теги чемпионат Европы бокс Бокс/MMA/UFC

Во время награждения россиянки на ЧЕ по боксу в Белграде прервался гимн России.

Это случилось на церемонии награждения золотой медалью Юлии Чумгалаковой, победившей в категории до 48 кг.

«Во время исполнения гимна России возникли технические проблемы, и звук выключился. Приносим извинения сборной России», – объяснила Федерация бокса Сербии.

Напомним, объединенный чемпионат Европы по боксу проходит с 18 по 28 апреля в Белграде (Сербия).

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