Гэрри сообщил, что принял бой с Ковингтоном: «У нас есть дата и место. Колби еще не подписал контракт»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Иэн Гэрри Бокс/MMA/UFC

Иэн Гэрри заявил, что UFC разрабатывает бой с Колби Ковингтоном.

«Добрый день, сегодня вторник, 9 апреля. Хочу всем сообщил, что согласился драться с Колби Ковингтоном. У нас есть дата и место. Колби все еще не подписал контракт», − сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри.

Гэрри − о бое с Ковингтоном: «Хочу, чтобы он пожалел о каждом слове о моей семье»

Гэрри – о поединке с Ковингтоном: «Я бросил вызов Колби. Он не подписал контракт. Наш бой не объявлен из-за него»

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