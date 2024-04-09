Гэрри сообщил, что принял бой с Ковингтоном: «У нас есть дата и место. Колби еще не подписал контракт»

Иэн Гэрри заявил, что UFC разрабатывает бой с Колби Ковингтоном.

«Добрый день, сегодня вторник, 9 апреля. Хочу всем сообщил, что согласился драться с . У нас есть дата и место. Колби все еще не подписал контракт», − сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри.

Гэрри − о бое с Ковингтоном: «Хочу, чтобы он пожалел о каждом слове о моей семье»

Гэрри – о поединке с Ковингтоном: «Я бросил вызов Колби. Он не подписал контракт. Наш бой не объявлен из-за него»