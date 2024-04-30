Ковингтон хочет реванш с Эдвардсом: «В первом бою в клетке был не я»

Колби Ковингтон объяснил, почему хочет драться с Леоном Эдвардсом.

«У меня есть незаконченные дела с , который сейчас владеет титулом. В первые пять секунд боя у меня случился перелом ноги.

Я нанес удар, и нога сломалась в трех разных местах. Так что в тот вечер это был не я. Кого бы мне ни пришлось пройти, я хочу получить реванш с Эдвардсом», − сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

Напомним, что Эдвардс победил Ковингтона единогласным решением судей на UFC 296.

Ковингтон назвал условие для боя с Гэрри: «Он должен показать, что серьезен. Он сбежал с пресс-конференции, зная, что я буду на сцене»