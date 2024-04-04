Гэрри − о бое с Ковингтоном: «Хочу, чтобы он пожалел о каждом слове о моей семье»

Иэн Гэрри хочет отомстить Колби Ковингтону за трэшток.

«Хочу драться с ним, потому что он на виду, его имя котируют на уровне одного из лучших в дивизионе.

Хочу драться с ним, чтобы он пожалел за каждую гадость, за каждое слово, сказанное о моей семье.

Но я понимаю, что даже если против меня будет лучший , которого мы когда-либо видели, у него не будет ни одного шанса против меня.

Как бы хорош Колби ни был, ему никогда не победить меня. Я слишком элитный, слишком быстрый, слишком техничный. У него нет шансов.

Собираюсь выйти в клетку и отправить его на пенсию − вот моя цель. Моя цель в бою с Ковингтоном − сделать так, чтобы он больше никогда не надевал ММА-перчатки», − сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри.

Гэрри предложил пари Ковингтону: «Проигравший завершит карьеру. Я навсегда избавлю от тебя UFC»

Колби отклонил пари Гэрри: «Куколд, ты здесь не диктуешь условия. Ни одна комиссия не одобрит такой бой»