Гэрри − о бое с Ковингтоном: «Хочу, чтобы он пожалел о каждом слове о моей семье»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Иэн Гэрри Бокс/MMA/UFC

Иэн Гэрри хочет отомстить Колби Ковингтону за трэшток.

«Хочу драться с ним, потому что он на виду, его имя котируют на уровне одного из лучших в дивизионе.

Хочу драться с ним, чтобы он пожалел за каждую гадость, за каждое слово, сказанное о моей семье.

Но я понимаю, что даже если против меня будет лучший Колби Ковингтон, которого мы когда-либо видели, у него не будет ни одного шанса против меня.

Как бы хорош Колби ни был, ему никогда не победить меня. Я слишком элитный, слишком быстрый, слишком техничный. У него нет шансов.

Собираюсь выйти в клетку и отправить его на пенсию − вот моя цель. Моя цель в бою с Ковингтоном − сделать так, чтобы он больше никогда не надевал ММА-перчатки», − сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри.

Гэрри предложил пари Ковингтону: «Проигравший завершит карьеру. Я навсегда избавлю от тебя UFC»

Колби отклонил пари Гэрри: «Куколд, ты здесь не диктуешь условия. Ни одна комиссия не одобрит такой бой»

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1 комментарий
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Куколд разбушевался) О какой чести его семьи вообще может идти речь?)
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