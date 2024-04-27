Царукян – о кумирах: «Перед боями всегда слушаю подкасты с участием братьев Сайтиевых»

Теги UFC Бувайсар Сайтиев MMA Адам Сайтиев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян рассказал о своих кумирах в мире единоборств.

«[Уважаю] братьев Сайтиевых, которых всегда смотрю. У меня такая традиция есть: перед тем, как поехать на арену, я всегда слушаю подкасты с их участием – перед этим боем [с Чарльзом Оливейрой] смотрел Адама, а до этого смотрел Бувайсара.

Потому что у меня была травма, а он тоже выступал с травмой. Я просто выходил на поединок... У меня могло кое-что заклинить, и бой бы остановили. Я смотрел подкаст и мотивировался», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

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