Царукян – Сен-Дени: «Уничтожу тебя на глазах твоих фанатов. До встречи»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Арман Царукян Бенуа Сен-Дени Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян обратился к Бенуа Сен-Дени.

В мае между бойцами должна была состояться схватка по грэпплингу. Вскоре после анонса события Сен-Дени обвинил Царукяна в трусости и сообщил, что тот отказался от участия в турнире.

«Я уничтожу тебя на глазах твоих фанатов. На твоей же родине. До встречи», – написал в социальных сетях легковес UFC Арман Царукян.

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1 комментарий
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После Конора такой трешток смотрится дёшево....
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