Царукян – Сен-Дени: «Уничтожу тебя на глазах твоих фанатов. До встречи»
Арман Царукян обратился к Бенуа Сен-Дени.
В мае между бойцами должна была состояться схватка по грэпплингу. Вскоре после анонса события Сен-Дени обвинил Царукяна в трусости и сообщил, что тот отказался от участия в турнире.
«Я уничтожу тебя на глазах твоих фанатов. На твоей же родине. До встречи», – написал в социальных сетях легковес UFC Арман Царукян.
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