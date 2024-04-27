Царукян – Сен-Дени: «Уничтожу тебя на глазах твоих фанатов. До встречи»

Арман Царукян обратился к Бенуа Сен-Дени.

В мае между бойцами должна была состояться схватка по грэпплингу. Вскоре после анонса события обвинил Царукяна в трусости и сообщил, что тот отказался от участия в турнире.

«Я уничтожу тебя на глазах твоих фанатов. На твоей же родине. До встречи», – написал в социальных сетях легковес UFC Арман Царукян.

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