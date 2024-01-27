Тренер Бетербиева: «Бивол классно разобрался с Канело, но Артур слишком крупный для него. Он прижмет Дмитрия к канатам и убьет»

Тренер Бетербиева заявил, что опыт победы над Канело не поможет Биволу.

«Бивол очень хорош. Его навыки, стиль... Он классно разобрался с Канело, но дело в том, что Сауль – очень мелкий парень. Бивол прижал его к канатам, и даже не пытался что-то менять.

С Артуром будет совсем другой бой. Бетербиев и Канело – это совершенно разные виды спорта. Артур слишком большой и сильный. Он прижмет Дмитрия к канатам и убьет его», – заявил помощник тренера Бетербиева Джон Скалли.

Бивол – о бое с Бетербиевым: «Артур – самое тяжелое испытание. Верю, что ум может побить силу»

Бивол – о реванше с Канело: «Были только разговоры и никаких подвижек. Я готов драться»