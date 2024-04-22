Президент WBC Сулейман: «Бой Канело с Мунгуей может помешать поединку с Бенавидесом»

Теги Маурисио Сулейман Сауль Альварес бокс Хайме Мунгуйя Давид Бенавидес Бокс/MMA/UFC

Маурисио Сулейман не исключает, что Мунгуйя помешает поединку Канело – Бенавидес.

«Канело – Бенавидес? Это отличный бой, который многие люди хотят увидеть. В июне Давид поднимется до полутяжелого веса, после чего решит, в какой категории он будет продолжать. Возможно, он вернется во второй средний вес.

Поединок Альвареса с Мунгуей может стать помехой. Хайме - главный претендент. Это будет классный бой, который, возможно, лишит надежд на поединок Канело с Бенавидесом», – заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

Напомним, Мунгуйя и Канело подерутся 5 мая за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

Давид Бенавидес 15 июня подерется с Александром Гвоздиком за за временный пояс WBC в полутяжелом весе.

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Вот Гвоздик попал)
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