Бивол – о бое с Бетербиевым: «Артур – самое тяжелое испытание. Верю, что ум может побить силу»

Дмитрий Бивол назвал бой с Артуром Бетербиевым противостоянием ума и силы.

«Он очень силен, как камень. Его удары очень тяжелые. Честно говоря, считаю, что для меня это будет самое тяжелое испытание. Бетербиев физически сильнее Канело Альвареса, и у него хорошая техника.

Многие говорят о его силе, но забывают о технике. Мне нравится умный бокс, я верю, что покажу эту игру. И надеюсь, что ум превзойдет силу, а мои навыки победят», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол.

Бетербиев побеждает время, но справится ли с Биволом?

Так нам ждать боя Бивола и Бетербиева?