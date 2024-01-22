Бивол – о бое с Бетербиевым: «Артур – самое тяжелое испытание. Верю, что ум может побить силу»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол назвал бой с Артуром Бетербиевым противостоянием ума и силы.

«Он очень силен, Артур как камень. Его удары очень тяжелые. Честно говоря, считаю, что для меня это будет самое тяжелое испытание. Бетербиев физически сильнее Канело Альвареса, и у него хорошая техника.

Многие говорят о его силе, но забывают о технике. Мне нравится умный бокс, я верю, что покажу эту игру. И надеюсь, что ум превзойдет силу, а мои навыки победят», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол.

Бетербиев побеждает время, но справится ли с Биволом?

Так нам ждать боя Бивола и Бетербиева?

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4 комментария
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По сути сказал, что он умнее в разы 😏
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Ответ RS919
По сути сказал, что он умнее в разы 😏
Ну, по юниорам он, со слов Машьянова уже спарринговал с Битербиевым! И со слов Машьянова, очень успешно! Хотя сторона Битербиева утверждает, что Битербиев тогда просто не использовал всю свою мощь! Кому верить?
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Оба крутые бойцы. Бивол как есть сказал.
Кто навяжет свой стиль тот и победит👊
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