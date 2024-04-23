Бой Канело – Мунгуйя: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Сауль Альварес бокс Хайме Мунгуйя Бокс/MMA/UFC

В ночь на 5 мая в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится вечер бокса. Событие возглавит поединок за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе между Саулем Альваресом и Хайме Мунгуйей.

Где и во сколько смотреть бой Альвареса и Мунгуйи?

Турнир начнется в 04:00 по московскому времени. Официальной трансляции на территории России не будет.

Главные бои турнира:

  • Сауль Альварес (60-2-2) – Хайме Мунгуйя (43-0);
  • Марио Барриос (28-2) – Фабиан Майдана (22-2);
  • Брэндон Фигероа (24-1-1) – Джесси Магдалено (29-2);
  • Эймантас Станионис (14-0) – Габриэль Маэстре (6-0-1).

Канело бегает от серьезных соперников, а его величие переоценивают. Он и близко не Мейвезер

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