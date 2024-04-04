RCC перенес на неделю бой Шлеменко и Хамитова: они подерутся 11 мая в Екатеринбурге
Александр Шлеменко и Куат Хамитов подерутся 11 мая в Екатеринбурге.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу RCC. Изначально поединок должен был состояться в Челябинске 4 мая. Теперь он планируется на 11 мая в Екатеринбурге.
Александр Шлеменко в последний раз дрался в декабре-2023, когда нокаутировал Александра Илича. Куат Хамитов − 36-летний боец с рекордом 24-8-1.
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