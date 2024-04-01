Штырков подерется в карде RCC 19: Шлеменко – Хамитов

Иван Штырков согласовал поединок на турнире RCC.

«Да, с руководством вроде уже все согласовали, но до конца еще не понятно. Переговоры с потенциальными соперниками идут. RCC хочет со мной в противостояниях видеть громкие имена. Выбора не очень много.

Список не сильно изменился. Это ребята, с которыми не получилось подраться по тем или иным причинам, Виктор Немков и Максим Гришин. Конечно, разговоры с Владимиром Минеевым, мы с ним так и остались на конец года. Сомневаюсь, что сейчас что-то будет, потому что анонсировали его бой с Константином Глуховым в апреле.

Вагаб Вагабов? Наверное, нет. Скорее всего, Немков или Гришин», – заявил боец MMA Иван Штырков.

Напомним, 4 мая в главном событии турнира RCC 19 в Екатеринбурге Александр Шлеменко (63-15) проведет бой с Куатом Хамитовым (24-8-1).

Минеев подерется по правилам кикбоксинга с Глуховым 28 апреля в Ульяновске

Иван Штырков: «Скорее всего, бой с Минеевым состоится в декабре на турнире RCC»