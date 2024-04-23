Глава RCC сообщил, что бой Штыркова и Гамзатова не состоится: «Шамиль ввел лигу в заблуждение»

Теги MMA Иван Штырков RCC RCC 19 Бокс/MMA/UFC

Глава RCC сообщил, что бой Ивана Штыркова и Шамиля Гамзатова не состоится.

Поединок должен был пройти 11 мая на турнире RCC 19.

«Шамиль Гамзатов ввел в заблуждение лигу RCC и своего менеджера по поводу обязательств перед другими организациями. Для Ивана уже есть два варианта соперника, мы заканчиваем переговоры.

Я обращаюсь ко всем бойцам, которые хотят развиваться в единоборствах в нашей лиге или где-то еще: относитесь с уважением к тем, кто предлагает вам работу. Не стоит забывать о том, на каких принципах и ценностях стоит наш спорт», – заявил глава RCC Николай Клименко.

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