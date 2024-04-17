Бархударян снялся с боя против Штыркова. Его заменит экс-боец UFC Гамзатов
Иван Штырков проведет поединок против Шамиля Гамзатова.
Бой состоится в главном карде турнира RCC 19, который пройдет 11 мая в Екатеринбурге.
Изначально Штырков должен был подраться с Давидом Бархударяном, но тот снялся с поединка по состоянию здоровья.
Гамзатов – бывший боец UFC и PFL. В последний раз он дрался в октябре-2021, когда досрочно уступил Михалу Олексейчуку. Всего на счету Гамзатова 14 побед и одно поражение в ММА.
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