Бархударян снялся с боя против Штыркова. Его заменит экс-боец UFC Гамзатов

Теги MMA Иван Штырков RCC RCC 19 Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков проведет поединок против Шамиля Гамзатова.

Бой состоится в главном карде турнира RCC 19, который пройдет 11 мая в Екатеринбурге.

Изначально Штырков должен был подраться с Давидом Бархударяном, но тот снялся с поединка по состоянию здоровья.

Гамзатов – бывший боец UFC и PFL. В последний раз он дрался в октябре-2021, когда досрочно уступил Михалу Олексейчуку. Всего на счету Гамзатова 14 побед и одно поражение в ММА.

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3 комментария
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Ответ Салимгирай
Артем Шашура, а имя у Гамзатова имеется?
Так там написано
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