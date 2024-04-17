Бархударян снялся с боя против Штыркова. Его заменит экс-боец UFC Гамзатов

Иван Штырков проведет поединок против Шамиля Гамзатова.

Бой состоится в главном карде турнира RCC 19, который пройдет 11 мая в Екатеринбурге.

Изначально Штырков должен был подраться с Давидом Бархударяном, но тот снялся с поединка по состоянию здоровья.

Гамзатов – бывший боец и . В последний раз он дрался в октябре-2021, когда досрочно уступил Михалу Олексейчуку. Всего на счету Гамзатова 14 побед и одно поражение в ММА.

Штырков готовится к завершению карьеры: «Скоро мне 36 лет, нужно будет принимать какое-то решение»