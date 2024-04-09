Штырков готовится к завершению карьеры: «Скоро мне 36 лет, нужно будет принимать какое-то решение»
Иван Штырков заявил, что скоро может завершить карьеру.
«Я понимаю и чувствую, что на самом деле у меня осталось не так много времени реализовать именно тот пик, который сейчас есть. Пик моей истории в единоборствах, пик моего имени, бэкграунда и вообще моей истории в единоборствах.
Я не хочу простаивать, плюс я почти всегда тренируюсь на максимальных оборотах, поэтому лучше готовиться к боям и драться, чем просто тренироваться. Это приятное с полезным. Ну и плюс время поджимает − скоро уже 36 лет.
Я все равно понимаю, что в обозримом будущем надо принимать какие‑то решения о завершении карьеры или об уменьшении объема интенсивности тренировочного процесса и, соответственно, выступлений», − сказал боец RCC Иван Штырков.
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