Илия Топурия: «Холлоуэй – следующий. Могу спросить: «Как ты хочешь, чтобы я тебя прикончил?»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия хочет подраться с Максом Холлоуэем.

«Макс Холлоуэй – следующий. Он может говорить все, что хочет – что я бегу, а он – бык. Давай, чувак. Просто покажи ту же энергию, что и в последние 10 секунд [против Джастина Гейджи], но покажи ее в начале боя, тогда увидим, что произойдет.

Я знаю, что буду первым, кто его вырубит. Знаю, что я лучше него во всем. Могу с ним делать все, что захочу. Могу у него спросить: «Как ты хочешь, чтобы я тебя прикончил? Хочешь, чтобы я тебя нокаутировал? Что ты хочешь, чтобы я сделал?» – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

На UFC 300 Макс Холлоуэй в пятом раунде нокаутировал Джастина Гейджи и завоевал пояс BMF.

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8 комментариев
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Ахахаа, все видели твоё лицо после победы Макса
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Попробуй в зарубе в центре октагона)
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А не хочет он, чтоб макс дрался как предыдущие 24:50 минут?))
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Испаногрузин раздухарился не на шутку. Как бы не поплатиться.
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Ответ F.Castro
пиковый Конор, Гейджи и другие ударники не смогли его ронять, не думаю что у тебя получится. не зря его называют БЛАГОСЛОВЕННЫМ
Старенький Гейджи так-то уронил разок Макса
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пиковый Конор, Гейджи и другие ударники не смогли его ронять, не думаю что у тебя получится. не зря его называют БЛАГОСЛОВЕННЫМ
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Хилл так же газовал перед боем с Перейрой, а сдулся с одной плюхи. Похоже и этот в первом раунде упадёт.
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