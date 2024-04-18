Илия Топурия: «Холлоуэй – следующий. Могу спросить: «Как ты хочешь, чтобы я тебя прикончил?»

Илия Топурия хочет подраться с Максом Холлоуэем.

« – следующий. Он может говорить все, что хочет – что я бегу, а он – бык. Давай, чувак. Просто покажи ту же энергию, что и в последние 10 секунд [против Джастина Гейджи], но покажи ее в начале боя, тогда увидим, что произойдет.

Я знаю, что буду первым, кто его вырубит. Знаю, что я лучше него во всем. Могу с ним делать все, что захочу. Могу у него спросить: «Как ты хочешь, чтобы я тебя прикончил? Хочешь, чтобы я тебя нокаутировал? Что ты хочешь, чтобы я сделал?» – сказал чемпион UFC в полулегком весе .

На UFC 300 Макс Холлоуэй в пятом раунде нокаутировал Джастина Гейджи и завоевал пояс BMF.

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