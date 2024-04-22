Джастин Гейджи: «Если бы я победил Холлоуэя быстрым нокаутом, то взял бы поединок с Махачевым. Но я не жалею, бой с Максом будет жить вечно»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи объяснил, в каком случае согласился бы на бой с Исламом Махачевым.

«Это сумасшедшая игра, понимаете? Я думаю, что многие люди на моем месте не согласились бы на поединок с Максом Холлоуэем. Я не жалею. Мне было весело. Это был исторический кард для UFC. Наш бой будет жить вечно.

Это был огромный риск, я потерпел неудачу. Если бы я победил быстрым нокаутом, то взял бы поединок с Исламом Махачевым, но в этом суть игры», – заявил бывший обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.

Поединок между Гейджи и Холлоуэем состоялся в главном карде UFC 300. Холлоуэй победил нокаутом в пятом раунде.

Джастин Гейджи: «Кто-то должен драться с Махачевым, поэтому я рад за Порье. Я бы не смог подраться с Исламом»

Джастин Гейджи: «Мой следующий бой будет лучшим шоу на планете. Я не могу драться по-другому»

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1 комментарий
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Рисковал Макс, поднимаясь в весе, в котором было преимущество у Гейджи.... Редко кто рискует подняться, в основном гоняют вес, чтобы бить тех, кто на категорию ниже
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