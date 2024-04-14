Гейджи после проигрыша Холлоуэю: «Макс, ты бойцовый пес. Поздравляю»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи поздравил Макса Холлоуэя с победой.

«Я вместе с семьей, нахожусь в прекрасном настроении. Спасибо за всю вашу любовь, что за спорт.

Макс, ты бойцовый пес, поздравляю. Заслужил двойной денежный бонус», − написал в соцсетях легковес UFC Джастин Гейджи, проигравший нокаутом в пятом раунде Максу Холлоуэю в бою за титул BMF.

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8 комментариев
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Концовку которую выдал Макс - ради такого безумия я и смотрю ММА. Чемпион наших сердец.
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Ответ Всеволод Бобров
Как макс проиграл Волку теперь вопрос, он тогда совсем по-другому бился, особенно 3 бой
Психология
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Ответ Всеволод Бобров
Как макс проиграл Волку теперь вопрос, он тогда совсем по-другому бился, особенно 3 бой
Может травмы, усталость накопилась, еще чего. Плюс Волк крайне неудобный соперник для Макса с его стилем, Гэтжи удобнее, хоть и жестче в плане урона
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Концовку которую выдал Макс - ради такого безумия я и смотрю ММА. Чемпион наших сердец.
одним словом "БЛАГОСЛОВЕННЫЙ"
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Концовку которую выдал Макс - ради такого безумия я и смотрю ММА. Чемпион наших сердец.
Стоит и Джастину отдать должное, духовитый рубака парень, как говорится для танца нужны двое, спасибо за это зрелище этим двум гладиаторам
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