Гейджи после проигрыша Холлоуэю: «Макс, ты бойцовый пес. Поздравляю»

Джастин Гейджи поздравил Макса Холлоуэя с победой.

«Я вместе с семьей, нахожусь в прекрасном настроении. Спасибо за всю вашу любовь, что за спорт.

Макс, ты бойцовый пес, поздравляю. Заслужил двойной денежный бонус», − написал в соцсетях легковес UFC Джастин Гейджи, проигравший нокаутом в пятом раунде Максу Холлоуэю в бою за титул BMF.

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