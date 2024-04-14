Гейджи после проигрыша Холлоуэю: «Макс, ты бойцовый пес. Поздравляю»
Джастин Гейджи поздравил Макса Холлоуэя с победой.
«Я вместе с семьей, нахожусь в прекрасном настроении. Спасибо за всю вашу любовь, что за спорт.
Макс, ты бойцовый пес, поздравляю. Заслужил двойной денежный бонус», − написал в соцсетях легковес UFC Джастин Гейджи, проигравший нокаутом в пятом раунде Максу Холлоуэю в бою за титул BMF.
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